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لبنان
هل أصدر القاضي الحجار تعميماً لمنع القوى الامنية اخراج نازحين يحتلون منازل ومكاتب؟
Lebanon 24
03-10-2024
|
09:05
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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بان ما يتم تداوله من ان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، اصدر تعميما إلى القوى الأمنية طلب منهم عدم اخراج النازحين بالقوة من المنازل والمكاتب والمتتبعات الخاصة التي يحتلونها، خبر مفبرك وعار عن الصحة.
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