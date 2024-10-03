شيخ العقل: لتجاوب جميع الأطراف السياسية المعنية مع مبادرة لقاء عين التينة

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صدر عن المكتب الاعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز البيان التالي:"اجرى سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا هاتفيا اليوم بدولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب بميقاتي، مثمّنا "الدور الذي يلعبه في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وعلى الجهود المبذولة من قبل الدولة، في محاولة التوصل الى وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، من خلال الاتفاق على تطبيق القرار الاممي 1701 ونشر الجيش اللبناني". كما نوّه سماحته "بلقاء عين التينة الذي جرى امس مع دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري والزعيم وليد جنبلاط، لخلق حراك داخلي هادف يلتقي حوله الجميع ويتيح الخروج من الوضع الراهن ويسهم في تمتين الصف الداخلي".وأمل في هذا المجال، "تجاوب جميع الأطراف السياسية المعنية والكتل النيابية مع مبادرة لقاء عين التينة، والاتفاق السريع على شخصية توافقية لرئاسة الجمهورية، لإكمال عقد مؤسسات الدولة، بما يعزز دورها وحضورها في مواجهة الحرب والأخطار المتعاظمة".كما اجرى ابي المنى اتصالا لهذه الغاية بقائد الجيش العماد جوزيف عون، لتأكيد "الوقوف الى جانب الجيش في مهمة توفير الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد، اضافة الى المهام الدفاعية المناطة بالمؤسسة العسكرية، وضرورة الالتفاف حوله ودعمه في هذه المرحلة".وتلقى شيخ العقل اتصالا هاتفيا من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان للتشاور بالوضع الراهن، وكان تأكيد "اهمية التنسيق فيما بين القيادات والمراجع الروحية والتشاور الدائم لمواجهة الظرف الصعب الذي يعيشه لبنان، ودعم الخطوات الرسمية كافة، لتحصين الوطن ومؤسساته، والحث على تحقيق التضامن الداخلي المطلوب".من جهة ثانية ترأس شيخ العقل - رئيس المجلس المذهبي اجتماعا لمجلس ادارة المجلس عقد استثنائيا في دارته في شانيه، لمناقشة قضايا مجلسية وشؤون داخلية وعامة.واستقبل في شانيه، رجل الاعمال رؤوف ابو زكي، يرافقه الشيخ اريج ابو زكي ونجله.وتابع في اجتماعات عمل عقدها في دار الطائفة في بيروت اليوم اوضاع الادارة في ظل الظروف الاستثنائية، وكذلك النازحين في المناطق ولا سيما في الجبل، وجهود الجهات المعنية في مواكبة واقعهم والمساعدات لسد احتياجاتهم وتوفير الظروف المناسبة لهم.