قائد الجيش عرض للاوضاع مع السفيرين المصري والبلجيكي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير البلجيكي Arnout Pauwels، ثم السفير المصري علاء موسى.



وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

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