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لبنان

الجميّل: يجب وقف الدمار والقتل والحرب وعودة أهل الجنوب إلى بيوتهم

Lebanon 24
03-10-2024 | 09:15
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قال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل إنّه "يجب وقف الدمار والقتل والحرب وعودة أهل الجنوب إلى بيوتهم ووقف الدخول البري للجيش الاسرائيلي".
 
 
وأضاف الجميّل أنّ "الوضع يتطلّب تجاوب "حزب الله" مع الدولة وأن يقبل بانتشار الجيش على الحدود".
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وقال: "ليس مسموحًا توريط لبنان بحرب وأزمات ندفع ثمنها اليوم، ولا يُمكن بعد ما حصل أن نعود الى ما قبل 7 تشرين والمرحلة تتطلّب التضام".
 
 
وأشار الجميّل إلى أنّ "المرحلة تتطلّب التضامن والاعتراف بتضحيات بعضنا البعض، وتقع على رئيس مجلس النواب نبيه برّي مسؤولية التواصل مع "حزب الله".
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