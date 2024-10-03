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لبنان

خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيليّ... بيان لـ"حزب الله"

Lebanon 24
03-10-2024 | 09:32
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "استهدف تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في منطقة الثغرة في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية صاروخية". 
 
 
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كما أشار في بيان آخر إلى أنّ "مجموع عدد العبوات الناسفة التي فجرها بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون اليوم الخميس بلغ منذ ساعات الفجر الأولى حتى الساعة 12 ظهرًا 4 عبوات، وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدوّ". 
 
 
 

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