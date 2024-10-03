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لبنان
اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات الاستجابة تصدر بياناً عن مراكز الايواء
Lebanon 24
03-10-2024
|
09:34
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اصدرت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات الاستجابة بيانا عاجلا حمل الرقم "6" حول مراكز الايواء التي يمكنها استقبال نازحين.
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