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لبنان

اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات الاستجابة تصدر بياناً عن مراكز الايواء

Lebanon 24
03-10-2024 | 09:34
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اصدرت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات الاستجابة بيانا عاجلا حمل الرقم "6" حول مراكز الايواء التي يمكنها استقبال نازحين.
 
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مراكز

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