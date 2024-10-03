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لبنان

غارات إسرائيليّة عنيفة استهدفت البقاع

Lebanon 24
03-10-2024 | 09:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ أغارت على عدّة بلدات بقاعيّة.
 
 
واستهدف العدوّ بعلبك ورياق وتمنين وحربتا وامهز ووادي حنا الحدودية والعسيرة.
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