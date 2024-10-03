أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قوة من وحدة الكوماندوز الإيغوز التابعة للجيش الإسرائيلي أحبطت أمس محاولة اختطاف جثة جندي من قبل عناصر من "حزب الله" في جنوب لبنان.

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