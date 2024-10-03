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لبنان

اعتداء على مستشفى سبلين الحكومي.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
03-10-2024 | 10:01
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أكدت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان ببيان، أنه "في ظل الظروف الخاصة التي يمر بها البلد والاعتداءات الصهيونية على شعبنا والذي أدى إلى سقوط المئات من الاصابات بين جريح وشهيد في صفوف المواطنين ونزوح الالاف من مناطق الاشتباكات في الجنوب والبقاع والضاحية، قامت المستشفيات الحكومية بواجبها على اكمل وجه باستقبال أهلنا ومعالجة الجرحى والمرضى من النازحين" .

وأشارت الى أنه "في ظل هذه الظروف الاستثنائية، قام رئيس بلدية كترمايا وشرطة البلدية وبعض المرافقين معهم بالاعتداء بالضرب على موظفين في القسم الاداري في مستشفى سبلين الحكومي وتكسير بعض المكاتب".

وإذ استنكرت الهيئة التأسيسية "الاعتداء الذي حصل من قبل أشخاص المفترض انهم يسهرون على حماية الناس وتطبيق القوانين المرعية الاجراء"، طالبة "وزارة الصحة بصفتها وزارة الوصاية، القيام بما يلزم مع المعنيين في الدولة لمنع تكرار ما حصل، والقوى الامنية بإجراء المقتضى بحق المعتدين لكي لا تتكرر هكذا اعتداءات بحق موظفي المستشفيات".

 

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