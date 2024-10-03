Advertisement

لبنان

بشأن الإمدادات الطبيّة للبنان.. هذا ما أعلنته الصحة العالمية

Lebanon 24
03-10-2024 | 10:06
A-
A+
Doc-P-1256539-638635724493374617.jpeg
Doc-P-1256539-638635724493374617.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية، يوم الأربعاء أنّ 28 موظفاً بالقطاع الصحّي استشهدوا في لبنان في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح أنّه "لن نتمكن من تسليم شحنات كبيرة من الإمدادات الطبيّة للبنان غداً بسبب قيود على الطيران". (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: الإسرائيليون ذاهبون إلى تدمير بنية حزب الله التحتية ضمن عمليات محدودة داخل لبنان
lebanon 24
03/10/2024 22:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني لبناني: اشتباكات عنيفة تدور في خلة المحافر في العديسة بين المقاومة والقوات الإسرائيلية (الجزيرة)
lebanon 24
03/10/2024 22:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين: نشر "إسرائيل" فرقة خامسة على الحدود مع لبنان يؤشر على معركة صعبة ضد قوة متطورة
lebanon 24
03/10/2024 22:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عوض: ما كان ليتمادى العدو في لبنان لولا صمت المجتمع الدولي
lebanon 24
03/10/2024 22:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الصحّة العالمية

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2024-10-03
14:42 | 2024-10-03
14:30 | 2024-10-03
14:23 | 2024-10-03
14:16 | 2024-10-03
14:12 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24