بشأن الإمدادات الطبيّة للبنان.. هذا ما أعلنته الصحة العالمية

أعلن المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية، يوم الأربعاء أنّ 28 موظفاً بالقطاع الصحّي استشهدوا في لبنان في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأوضح أنّه "لن نتمكن من تسليم شحنات كبيرة من الإمدادات الطبيّة للبنان غداً بسبب قيود على الطيران". (سكاي نيوز)

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