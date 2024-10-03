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لبنان

بصلية صاروخية.. حزب الله يستهدف خليج عكا

Lebanon 24
03-10-2024 | 10:28
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أنه ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف عناصر الحزب عند الساعة 04:40 من بعد ظهر يوم الخميس 3-10-2024 قاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج عكا بصلية صاروخية.
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