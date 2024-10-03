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لبنان

بيان لنقابة المالكين بشأن مصادرة المنازل الفارغة بحجة ايواء النازحين.. هذا ما فيه

Lebanon 24
03-10-2024 | 10:25
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 أكدت نقابة المالكين أن "حق الملكية مصون في الدستور، وبالتالي لا يجوز تحت أي ظرف مصادرة هذا الحق والتعدي على أملاك الآخرين".

ونفت النقابة في بيان لها "ما يتم تداوله عن قرار لمدعي عام التمييز بإمكانية مصادرة المنازل الفارغة من قاطنيها بحجة إيواء النازحين"، مؤكدة أنه "في حال حصلت أي تجاوزات في هذا الإطار، يبقى القضاء وتبقى القوى الأمنية الملاذ الأول والأخير من أجل حماية الممتلكات الخاصة".
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وإذ تفهمت "المطالبات المتكرّرة لإيجار مأوى للنازحين من أهلنا في الجنوب"، وحضت "الجميع على المساعدة في هذا الأمر انطلاقا من روح التضامن والتآخي"، رافضة "رفضًا تامًا أن يتحوّل الأمر في بعض الحالات إلى تعدّ على الممتلكات الخاصة واستباحة للمنازل والبيوت من دون موافقة أصحابها".

ودعت الى "التأكد من جميع المواقف قبل نشرها منعا لإثارة البلبلة ودرءا للإشكالات خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي نأمل أن يتجاوزها وطننا الحبيب لبنان في أسرع وقت ممكن".
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