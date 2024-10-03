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لبنان

"هذا خرق واضح لاتفاقية جينيف".. بيان من "التوحيد العربي"

Lebanon 24
03-10-2024 | 10:35
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استنكرت امانة الاعلام في حزب "التوحيد العربي"، "العدوان الإسرائيلي المستمر على مختلف المناطق اللبنانية واستهدافه المدنيين وتدمير المنازل والسيارات والممتلكات، ولاسيّما إستهدافه في منطقة الباشورة وسط بيروت مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحيّة الإسلاميّة بشكل عدواني وحشي، ما أدّى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف عناصر الهيئة".
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وفي بيان، اعتبرت  "التوحيد العربي" ان "إستهداف مراكز وعناصر الدفاع المدني والتعرض للمسعفين ومراكز الإستشفاء يشكل خرقا واضحا لاتفاقية جينيف التي تحمي المدنيين والمسعفين وعمال الإغاثة"، داعيا "الأسرة الدولية الى تحمل مسؤولياتها في حماية الأبرياء"، وحيّا "عناصر الدفاع المدني الذين يلبون النداء في السلم والحرب والمخاطر".

وأضاف البيام: "رحمة الله على شهداء الدفاع المدني وكل الشهداء والتعزية لمديرية الدفاع المدني ولذويهم الذين نطلب من المولى ان يلهمهم الصبر".
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