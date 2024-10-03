اجتماع في سراي البترون لتنسيق ادارة مراكز الايواء ضمن القضاء

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عقد قائمقام البترون روجيه طوبيا اجتماعًا في سراي البترون لتنسيق ادارة مراكز الايواء ضمن القضاء في حضور اعضاء لجنة لادارة الكوارث والازمات.ورحب طوبيا خلال الاجتماع بالحضور، وقال: "مثلما احتضنت مدينة البترون وقضائها الزوار والسواح، ها نحن الان نستقبل اخواننا النازحين في ظل هذا الاعتداء الاسرائلي على بلدنا، وكل هذا يعود الى شعب منطقة البترون المضياف، والادارات المتواجدة فيه من بلدية واجهزة وقوى امنية وعسكرية وكل الناس المؤتمنين على هذه المنطقة".وتابع: "اجتماعنا كخلية كوراث لحل الازمات مبنية على قرار مجلس الوزارء الصادر سنة ٢٠١٠، وما زلنا متابعين كل ما اتت مصيبة على هذا البلد ، فتجتمع اللجان ونقوم بواجبنا" .وتطرق الى مراكز الايواء في البترون التي سنوزع المعلومات التي تقوم بجمعها وزارة الشؤون الاجتماعية"، وقال: "وان هذا الاجتماع هو لمتابعة وتوزيع المهام في إطار الخطة العملية الموضوعة، بهدف الاستجابة لحاجات النازحين بالطريقة الامثل في مراكز الإيواء والتمكن من تأمين المستلزمات الاساسية".واكد طوبيا "اهمية تنسيق المهام كل من ضمن اطار اختصاصه مع الاخذ بعين الاعتبار تقليص الازدواجية في العمل، ولمتابعة وتوزيع المهام في إطار الخطة العملية الموضوعة، بهدف الاستجابة لحاجات النازحين بالطريقة الامثل في مراكز الإيواء والتمكن من تأمين المستلزمات الاساسية".