Advertisement

لبنان

اجتماع في سراي البترون لتنسيق ادارة مراكز الايواء ضمن القضاء

Lebanon 24
03-10-2024 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1256570-638635750375369371.png
Doc-P-1256570-638635750375369371.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد قائمقام البترون روجيه طوبيا اجتماعًا في سراي البترون لتنسيق ادارة مراكز الايواء ضمن القضاء في حضور اعضاء لجنة لادارة الكوارث والازمات.

ورحب طوبيا خلال الاجتماع بالحضور، وقال: "مثلما احتضنت مدينة البترون وقضائها الزوار والسواح، ها نحن الان نستقبل اخواننا النازحين في ظل هذا الاعتداء الاسرائلي على بلدنا، وكل هذا يعود الى شعب منطقة البترون المضياف، والادارات المتواجدة فيه من بلدية واجهزة وقوى امنية وعسكرية وكل الناس المؤتمنين على هذه المنطقة".
Advertisement

وتابع: "اجتماعنا كخلية كوراث لحل الازمات مبنية على قرار مجلس الوزارء الصادر سنة ٢٠١٠، وما زلنا متابعين كل ما اتت مصيبة على هذا البلد ، فتجتمع اللجان ونقوم بواجبنا" .

وتطرق الى مراكز الايواء في البترون  التي سنوزع المعلومات التي تقوم بجمعها  وزارة الشؤون الاجتماعية"، وقال: "وان هذا الاجتماع هو  لمتابعة وتوزيع المهام في إطار الخطة العملية الموضوعة، بهدف الاستجابة لحاجات النازحين بالطريقة الامثل في مراكز الإيواء  والتمكن من تأمين المستلزمات الاساسية".

واكد طوبيا "اهمية تنسيق المهام كل من ضمن اطار اختصاصه مع الاخذ بعين الاعتبار تقليص الازدواجية في العمل، ولمتابعة وتوزيع المهام في إطار الخطة العملية الموضوعة، بهدف الاستجابة لحاجات النازحين بالطريقة الامثل في مراكز الإيواء والتمكن من تأمين المستلزمات الاساسية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2024-10-03
14:42 | 2024-10-03
14:30 | 2024-10-03
14:23 | 2024-10-03
14:16 | 2024-10-03
14:12 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24