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لبنان

مراسم تأبين لنصرالله في طهران غداً.. وحشود تستعد للمشاركة

Lebanon 24
03-10-2024 | 10:55
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انطلقت في إيران الاستعدادات لإقامة مراسم تأبين الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، غدا الجمعة.

وأعلنت شركات النقل في البلاد عن تقديمها خدمات النقل المجاني يوم الجمعة، وذلك على ما يبدو لضمان مشاركة حشود غفيرة من الناس في تشييع نصر الله.
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وستقام صلاة الجمعة بطهران بإمامة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد مراسم تأبين نصر الله في مصلى الإمام الخميني أو مصلى طهران الكبير عند الساعة 10:30 صباحا بتوقیت إیران.
النقل بالمجان

وبالتزامن مع مراسيم تشيع حسن نصر الله ونائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان، أعلنت شركات مترو وضواحي طهران استعدادها لتقديم خدمات مجانية للمصلين.حسب وكالة "تسنيم".

كما أعلنت الحافلات وسيارات الأجرة عن استعداد شركاتها لتقديم المزيد من الخدمات للمشاركين في مراسم تأبين احسن نصر الله.

وأكد إحدى شركات النقل الخاصة بالحافلات أنه سيتم تعزيز خطوط النقل المؤدية إلى مكان صلاة الجمعة.

كما سيتم توفير خدمة سيارات الأجرة مجانا خلال صلاة الجمعة في طهران في عدد من الخطوط.

كما تم اتخاذ إجراءات استباقية يوم الجمعة لضبط حركة المرور، حيث يرتقب أن تشارك أيضا القطارات في تأمين نقل المشيعين.
 

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