حمادة: المقاومة ثابتة وتُكبد العدو الخسائر الفادحة على الحدود

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شيع "حزب الله" الشهيد عصام محمد عبيد الملقب ب"غريب" في بلدته قرحا العكارية، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، ووفد من لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في عكار، وجهاء عشائر وادي خالد وأكروم وأهالي البلدة.وتحدث حمادة خلال التشييع، فأكد أن "المقاومة ثابتة وتكبد العدو الخسائر الفادحة في القرى والبلدات الحدودية التي يحاول التسلل إليها"، مشيرا إلى أن "قرار المقاومة الثابت في إسناذ غزة والدفاع عن لبنان وشعبه قرار لا رجعة عنه".