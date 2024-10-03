التيار الوطني الحر: لادانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تتجاوز كل الحدود

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دان التيار الوطني الحر الإستهداف الإسرائيلي لمكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله وطواقم الإسعاف وفرق الدفاع المدني، والذي يشكّل دليلًا إضافياً على انتهاك إسرائيل قواعد القانون الدولي الإنساني.وأكد التيار عبر حسابه الرسمي على "إكس": يضع التيار هذه الإعتداءات برسم المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويدعوها لاتخاذ موقف من الاعتداءات الإسرائيلية التي تتجاوز كل الحدود.