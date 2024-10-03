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لبنان

التيار الوطني الحر: لادانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تتجاوز كل الحدود

Lebanon 24
03-10-2024 | 11:21
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دان التيار الوطني الحر الإستهداف الإسرائيلي لمكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله وطواقم الإسعاف وفرق الدفاع المدني، والذي يشكّل دليلًا إضافياً على انتهاك إسرائيل قواعد القانون الدولي الإنساني. 
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وأكد التيار عبر حسابه الرسمي على "إكس": يضع التيار هذه الإعتداءات برسم المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويدعوها لاتخاذ موقف من الاعتداءات الإسرائيلية التي تتجاوز كل الحدود.
 
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