قطر تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان

أكّد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس "وقوف قطر الكامل إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق ضدّ الاعتداءات الوحشيّة الّتي يتعرض لها".



ووجّه "بسرعة التحرك لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لكل النازحين والمتضررين من العدوان"، معتبراً أنّ "فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة كان بمثابة الضوء الأخضر لتوسيع رقعة الصراع".

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