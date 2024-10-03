اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يستنكر استهداف مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله

دان "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية" في بيان "استهداف العدو الاسرائيلي لمكتب العلاقات الإعلامية في "حزب الله".



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كما استنكر الإتحاد بشدّة "الاستهداف الممنهج الذي تعتمده قوّات الاحتلال ضد الإعلاميين ووسائل الإعلام في لبنان، ويقف بكل إمكاناته إلى جانب المؤسسات المستهدفة، للإستمرار في أداء رسالتها الإعلاميّة المشرفة"، مؤكدا أن "هذه الخطوة تعتبر خرقًا فاضحًا للمعايير والمواثيق الدوليّة والأمميّة، التي ترعى حريّة الرأي والتعبير، ومحاولة جديدة لكم الأفواه وإسكات صوت الحق والحقيقة". وقال: "إستمرارًا لنهج العدو الإسرائيلي في الاعتداء على وسائل الإعلام والإعلاميين، ومحاولاته لمنع إيصال صوت الحقيقة وفضح الجرائم ابحق لمدنيين والعزّل، عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف مكتب العلاقات الإعلاميّة في حزب الله في بيروت، في محاولة منه لإسكات صوت الشعب اللبناني الذي يتعرض لحرب جوّية عدوانيّة، سعيًا لتغييب صورة الحقيقة التي تفضح ارتكاباته الوحشية واللاإنسانية".كما استنكر الإتحاد بشدّة "الاستهداف الممنهج الذي تعتمده قوّات الاحتلال ضد الإعلاميين ووسائل الإعلام في لبنان، ويقف بكل إمكاناته إلى جانب المؤسسات المستهدفة، للإستمرار في أداء رسالتها الإعلاميّة المشرفة"، مؤكدا أن "هذه الخطوة تعتبر خرقًا فاضحًا للمعايير والمواثيق الدوليّة والأمميّة، التي ترعى حريّة الرأي والتعبير، ومحاولة جديدة لكم الأفواه وإسكات صوت الحق والحقيقة".

ورأى انّ "استمرار عمل العلاقات الإعلاميّة في حزب الله، على الرغم من تدمير مكتبها، يمثل الإرادة والعزيمة القوية والإصرار على الاستمرار في فضح جرائم الاحتلال، وشهادة تقدير لدور هذه المؤسّسة الإعلاميّة القديرة في المواجهة الإعلامية الحالية".



واكد أن "هذه الاعتداءات لن تثني الإعلام الحر عن أداء مهامه ورسالته السامية، في رصد وكشف الجرائم الصهيونيّة بحق الشعب اللبناني، ولن يمنع وصول الحقيقة والمعلومات الموثّقة للرأي العام".



ودعا "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية"، "المؤسّسات الإعلاميّة والحقوقيّة إلى أوسع حملة تضامن مع المؤسّسات الإعلاميّة المستهدفة في لبنان، من أجل وقف سياسة الاستهداف بالقصف والإغلاق التي تتعرض لها وسائل الإعلام اللبنانيّة والفلسطينيّة، ووقف استهداف الصحفيين وضمان سلامتهم الشخصية أثناء التغطيات الصحفية للأحداث في المدن اللبنانيّة، وعلى الحدود اللبنانية الفلسطينيّة وفق مبادئ القانون الدولي".



وشدّد على أن "مثل هذه الانتهاكات الخطيرة وهمجية الاحتلال، لن تكتم صوت الحقيقة، ولن تحجب الصورة، وسيواجه الإعلاميون اللبنانيّون ذلك باستكمالهم مسيرتهم في نصرة قضايا الحق، ونقل رواية الشعبين اللبناني والفلسطيني الحقيقية".



ووجه "التحية والتقدير للزملاء في العلاقات الإعلاميّة في حزب الله، ولكل الإعلاميين الشرفاء والمؤسسات الإعلامية المناصرة لقضية فلسطين قضية الأمة".