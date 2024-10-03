هل ستُقفل محطات المحروقات؟.. إليكم هذا البيان التوضيحيّ

نفت رابطة أصحاب محطات الطاقة في لبنان في بيان، ما "تم تداوله من معلومات خاطئة بأن هناك أزمة محروقات وإقفال محطات"، مؤكدة أن "لا صحة لهذه الشائعات، وأن المحطات لديها مخزون كافٍ ولا داعٍ للهلع أو الخوف وكل ما يتداول هو إشاعات لإثارة البلبلة فقط".

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