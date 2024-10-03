اعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، انه استهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي.







وجاء في البيان: "استهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيليّ في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية".

Advertisement