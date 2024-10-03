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لبنان

أبو فاعور: لا أتوقع وقفاً لإطلاق النار

Lebanon 24
03-10-2024 | 11:57
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أعلن النائب وائل أبو فاعور أنّ "حزب الله في معركة ضارية ويقدم التضحيات ولا يجب أن ينتظره أحد للخروج والقول أنه سينفذ القرار 1701 لأن هذا الأمر يُعتبر إستسلاماً".

وأكّد في حديث له عبر الجديد أنّه "لا أتوقع وقفاً لإطلاق النار وجنبلاط يرى أن الأمور مفتوحة والمخاطر محدقة وهو يبذل جهوداً في هذا الإطار". (الجديد)
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