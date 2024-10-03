مجدداً.. العدو الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وهذه آخر المعطيات

إستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، الضاحية الجنوبية لبيروت.







ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، اغار العدو الإسرائيلي على محيط منطقة الشياح، مستهدفاً شقة في شارع الاسعد قرب الدفاع المدني.

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