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لبنان

مجدداً.. العدو الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وهذه آخر المعطيات

Lebanon 24
03-10-2024 | 12:08
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إستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، الضاحية الجنوبية لبيروت.



ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، اغار العدو الإسرائيلي على محيط منطقة الشياح، مستهدفاً شقة في شارع الاسعد قرب الدفاع المدني.
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