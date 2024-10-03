هذه حصيلة الغارتين على بعلبك وتمنين التحتا

أدى العدوان الإسرائيلي على تلال رأس العين المشرفة على مدينة بعلبك، إلى سقوط شهيد وإصابة أربعة جرحى.



أما الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة تمنين التحتا، فقد أسفرت عن سقوط شهيدين (سيدة لبنانية وعامل سوري)، وستة جرحى أحدهم سوري الجنسية وحالته خطرة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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