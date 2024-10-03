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لبنان

هذه حصيلة الغارتين على بعلبك وتمنين التحتا

Lebanon 24
03-10-2024 | 12:00
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أدى العدوان الإسرائيلي على تلال رأس العين المشرفة على مدينة بعلبك، إلى سقوط شهيد وإصابة أربعة جرحى.

أما الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة تمنين التحتا، فقد أسفرت عن سقوط شهيدين (سيدة لبنانية وعامل سوري)، وستة جرحى أحدهم سوري الجنسية وحالته خطرة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
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