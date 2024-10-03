Advertisement

لبنان

السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان براً.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-10-2024 | 12:17
A-
A+
Doc-P-1256620-638635800038754789.jpeg
Doc-P-1256620-638635800038754789.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلبت السعودية من رعاياها الخروج من لبنان براً، حيث تم ارسال باص كبير لنقل الرعايا المقيمين في لبنان ومنهم رجال اعمال في المملكة العربية السعودية.
 

ووفقاً للمعلومات، سيسلك الباص طريقه عبر المعابر السورية- الأردنية.
Advertisement
وعلم "لبنان 24" ان نقطة التجمع هي في منطقة القبة - الريجي في طرابلس، حيث تتواجد دورية كبيرة لفوج المغاوير في الجيش لحفظ الامن وتسهيل مغادرة الرعايا.

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2024-10-03
14:42 | 2024-10-03
14:30 | 2024-10-03
14:23 | 2024-10-03
14:16 | 2024-10-03
14:12 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24