السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان براً.. اليكم التفاصيل

طلبت السعودية من رعاياها الخروج من لبنان براً، حيث تم ارسال باص كبير لنقل الرعايا المقيمين في لبنان ومنهم رجال اعمال في المملكة العربية السعودية.





ووفقاً للمعلومات، سيسلك الباص طريقه عبر المعابر السورية- الأردنية.

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وعلم "لبنان 24" ان نقطة التجمع هي في منطقة القبة - الريجي في طرابلس، حيث تتواجد دورية كبيرة لفوج المغاوير في الجيش لحفظ الامن وتسهيل مغادرة الرعايا.