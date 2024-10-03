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لبنان

لجنة الطوارئ تصدر تقريراً جديداً.. هذا ما كشفته آخر الأرقام

Lebanon 24
03-10-2024 | 12:23
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وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، مساء اليوم، التقرير الرقم 9 حول الوضع الراهن.
 
 
وجاء في التقرير:

"سجل في اليومين الأخيرين حوالى 110 غارات جوية ليصل العدد الإجمالي إلى 8814 غارة.
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تم تسجيل 46 شهيداً و85 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 1974 شهيداً و9384 جريحاً.

لتاريخه تم فتح 892 مركزاً لاستقبال النازحين منها 677 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

لتاريخه تم تسجيل 163600 نازحاً في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.

إرتفع عدد النازحين الإجمالي إلى ما يقارب 1200000 نازح انتقل معظمهم إلى منازلهم في مناطق أخرى أو للإقامة مع ذويهم أو في فنادق ومنازل مؤجرة إضافة إلى آخرين سافروا جواً أو عبروا إلى سوريا.

تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

من تاريخ 23 لغاية 30 أيلول سجّل الامن العام عبور 256614 سورياً و82264 لبنانياً إلى الأراضي السورية".
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