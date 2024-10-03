كم بلغ عدد المباني المدمّرة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان؟

افادت صحيفة "فايننشال تايمز" بان "الرادار اظهر ان العدوان الاسرائيلي على لبنان أدى الى انهيار وتدمير أكثر من 3000 مبنى".





وكانت قد ذكرت لجنة الطوارئ الحكومية في تقريرها اليوم، انه تم تسجيل في اليومين الأخيرين حوالى 110 غارات جوية ليصل العدد الإجمالي إلى 8814 غارة.

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