اعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، انه نفّذ حتى الساعة 19:00 من مساء اليوم، 28 عملية عسكرية متنوعة الأهداف.



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واستهدف ايضاً تحشّدات العدو الإسرائيلي في ثكنات عدة، وفقاً لبيانه. واشار في بيانه الى انه "تصدى لمحاولات التقدم الفاشلة لقوات النخبة في جيش العدو الإسرائيلي باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان".واستهدف ايضاً تحشّدات العدو الإسرائيلي في ثكنات عدة، وفقاً لبيانه.

كذلك، استهدف "حزب الله" مواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأماميّة قبالة القرى الجنوبية.

ايضاً، قصف "الحزب" مستوطنات وأهداف عسكرية في عمق شمال فلسطين المحتلة، بحسب البيان؟