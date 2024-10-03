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لبنان
الصور- الرئيس ميقاتي في بكركي
Lebanon 24
03-10-2024
|
13:04
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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.
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