السوداني يحذر من تصعيد الأوضاع في لبنان وغزة: المنطقة مهددة بحرب شاملة

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وذكر المكتب الإعلامي لسوداني في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفيا من رئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات".وأضاف البيان، أن "السوداني ثمن موقف إسبانيا، ورئيس وزرائها بيدرو سانشيز بالخصوص، من القضية الفلسطينية الذي تجسد في الاعتراف بدولة فلسطين"، مؤكداً، "ضرورة أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لوقف العدوان الصهيوني المستمر على غزة، بالإضافة إلى التصعيد الخطير الذي يستهدف لبنان منذ أيام، وهو ما يهدد بانزلاق المنطقة في حرب شاملة".وتابع البيان، أن "الاتصال شهد أيضا مناقشة الإجراءات الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، خصوصاً أن إسبانيا عضو مهم فيه، وضرورة التهيئة لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين من أجل الانتقال إلى علاقة شراكة ثنائية مبنية على أساس المصالح المشتركة". (وكالة الأنباء العراقية)