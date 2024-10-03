عن مواجهة حزب الله.. هذا ما أعلنته إسرائيل

زعم رئيس الأركان الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية تعمل على تدمير بنية حزب الله التحتية قرب الحدود.

وقال: "لن نسمح لحزب الله بالتمركز على حدودنا الشمالية مرة أخرى"، لافتا الى أن "حرب غزة أعطت جنودنا الخبرة"، مضيفا: "سنواصل القتال على كل الجبهات".