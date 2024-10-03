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لبنان

عن مواجهة حزب الله.. هذا ما أعلنته إسرائيل

Lebanon 24
03-10-2024 | 13:06
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زعم رئيس الأركان الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية تعمل على تدمير بنية حزب الله التحتية قرب الحدود.
 
وقال: "لن نسمح لحزب الله بالتمركز على حدودنا الشمالية مرة أخرى"، لافتا الى أن "حرب غزة أعطت جنودنا الخبرة"، مضيفا: "سنواصل القتال على كل الجبهات".
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