وزير الاقتصاد يكشف: إسرائيل ضربت القطاعين الزراعي والسياحي

كشف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، أن الغارات الإسرائيلية دمرت مصانع وضربت القطاعين الزراعي والسياحي.

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وقال سلام في حديث لـ "الجزيرة"، إن أزمة النزوح في لبنان غير مسبوقة مع وجود أكثر من مليون نازح خلال أسبوع، لكن هناك دعم عربي كبير للحكومة اللبنانية لمواجهة أزمة النزوح.