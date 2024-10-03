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لبنان

وزير الاقتصاد يكشف: إسرائيل ضربت القطاعين الزراعي والسياحي

Lebanon 24
03-10-2024 | 13:24
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كشف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، أن الغارات الإسرائيلية دمرت مصانع وضربت القطاعين الزراعي والسياحي.
 
وقال سلام في حديث لـ "الجزيرة"، إن أزمة النزوح في لبنان غير مسبوقة مع وجود أكثر من مليون نازح خلال أسبوع، لكن هناك دعم عربي كبير للحكومة اللبنانية لمواجهة أزمة النزوح.
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