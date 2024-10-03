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لبنان

في معاركه مع حزب الله.. كم بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي؟

Lebanon 24
03-10-2024 | 13:36
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 9 جنود إسرائيليين في معارك مع حزب الله خلال 3 أيام.

فيما أكّدت غرفة عمليّات حزب الله من مصادرها الميدانيّة والأمنيّة الموثوقة أنّ عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الإسرائيلي في المواجهات البطوليّة التي خاضها حزب الله اليوم الخميس قد بلغ 17 ضابطًا وجنديًا.
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