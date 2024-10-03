في معاركه مع حزب الله.. كم بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي؟

Advertisement

فيما أكّدت غرفة عمليّات حزب الله من مصادرها الميدانيّة والأمنيّة الموثوقة أنّ عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الإسرائيلي في المواجهات البطوليّة التي خاضها حزب الله اليوم الخميس قد بلغ 17 ضابطًا وجنديًا.