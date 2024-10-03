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لبنان

اليكم اللائحة الكاملة لمراكز الايواء الرسمية والخاصة المعتمدة في مختلف المحافظات

Lebanon 24
03-10-2024 | 13:51
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 عممت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات، مساء اليوم، اللائحة الكاملة لمراكز الايواء الرسمية والخاصة المعتمدة في مختلف المحافظات.
 
 
للاطلاع على اللائحة الكاملة بمراكز الايواء الرسمية والخاصة المعتمدة، اضغط هنا.
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