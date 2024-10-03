اليكم اللائحة الكاملة لمراكز الايواء الرسمية والخاصة المعتمدة في مختلف المحافظات

عممت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات، مساء اليوم، اللائحة الكاملة لمراكز الايواء الرسمية والخاصة المعتمدة في مختلف المحافظات.

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