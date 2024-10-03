عوض: ما كان ليتمادى العدو في لبنان لولا صمت المجتمع الدولي

استنكر نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ابراهيم عوض، في بيان اليوم الخميس، استهداف العدو الاسرائيلي مكاتب العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله".

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وقال عوض: "دأبت إسرائيل في مسارها الإجرامي وللتغطية على اسلوب التوحش الذي تعتمده في استهداف المدنيين والابرياء في حروبها الى وضع الإعلام والإعلاميين ضمن بنك أهدافها".اضاف: "جديد ارتكاباتها تدمير المبنى السكني الذي يضم مكاتب العلاقات الإعلامية لحزب الله في حي معوض الذي سلم افراده. ويأتي هذا الاستهداف بعد الجولة الإعلامية التي دعا اليها المركز المذكور، حيث اصطحب مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب الحاج محمد عفيف عشرات الصحافيين ومندوبي وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والاجنبية في جولة على الضاحية الجنوبية، التي كانت عرضة لغارات إسرائيلية متكررة مدعية ضرب مخازن اسلحة، وقد اطلع الاعلاميون بأم العين على زيف هذه الادعاءات".وختم: "ان المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يدين هذا العدوان الإسرائيلي، الذي ما كان ليتمادى لولا صمت المجتمع الدولي ومعه منظمات حقوق الانسان او عجزهما عن وضع حد لهذا التهور الإسرائيلي المتعمد".