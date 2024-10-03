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لبنان

"تمّ تحييده".. ماذا كشف الحوت عن المطار؟

Lebanon 24
03-10-2024 | 14:23
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أعلن رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، أنّ "ما يحصل اليوم بتواصل عمل الميدل إيست وربط لبنان بالخارج ليس جديداً على تاريخها".

وأشار الحوت خلال مقابلة له عبر الـ"أم تي في" أنّه "نحن اليوم نقوم بما يتوجب علينا ولكن مشاهد النار خلال هبوط أو صعود طائرة مدروسة"، مؤكداً أنّ "المخاوف موجودة طبعاً ولكن لا نقدم على أيّ مخاطر إلاّ بطريقة مدروسة وهناك لجنة تجتمع يومياً وتقيّم الوضع".
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وحول إمكانية استهداف المطار أكّد أنّه "حتى الآن من الواضح أنّ المطار تمّ تحييده ونتمنى أن يبقى ذلك".

تابع الحوت: "ما يحصل في محيط المطار مزعج جداً ولكن يمكن التعامل معه والاستمرار"، مؤكداً "الفضل اليوم لكل العاملين في مطار رفيق الحريري". (أم تي في) 
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