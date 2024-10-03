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لبنان

الخارجية الأميركية: لم تصلنا أي رسالة بأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار

Lebanon 24
03-10-2024 | 14:30
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أعلنت الخارجية الأميركية اليوم الخميس أنّه "ناقشنا مع الإسرائيليين أهداف الحرب في لبنان ولكن الأمر يعود لهم للحديث عن ذلك".

وأشارت الخارجية إلى أنّهم "ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل وسيستمر ذلك في المستقبل"، متابعةً "لم تصلنا أي رسالة تفيد بأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار".
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وأوضخت أنّه "نعتقد أنه من المناسب أن تقوم إسرائيل في هذه المرحلة بمحاسبة الإرهابيين وإبعادهم عن الحدود"، مشيرةً إلى أنّه "سنواصل مراقبة ما سيحصل في لبنان في المستقبل ونريد حلاً دبلوماسياً للنزاع ولكن نريد أيضاً الحد من قدرات حزب الله".

تابعت الخارجية: "الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل لتحديد شكل وحجم وأهداف الحملة الجوية الإسرائيلية ضد إيران ولا نعتقد أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن يكون مستهدفاً"، موضحةً "بشكل كبير أننا سنقوم بالدفاع ضد أي هجمات يتعرض لها أفرادنا ومصالحنا في الشرق الأوسط". (الحرة) 

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