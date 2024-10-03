Advertisement

لبنان

عن اغتيال نصرالله وإعادة الحسابات.. هذا ما قاله فضل الله

Lebanon 24
03-10-2024 | 14:42
A-
A+
Doc-P-1256700-638635887948680224.jpg
Doc-P-1256700-638635887948680224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، مساء اليوم، الى ان اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ترك تأثيرا عكسيا على العدو بتحفيز المقاومين.

ولفت فضل الله في حديثه لـ"الجزيرة" الى ان "العدو الإسرائيلي يتخبط على الحدود والوضع سيجبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على اعادة الحسابات".
Advertisement


كما أكد ان "القرار هو الصمود والمواجهة ومنع العدو من تحقيق أهدافه"، مشيراً الى ان "المقاومة تستهدف التجمعات الإسرائيلية داخل المستوطنات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2024-10-03
16:58 | 2024-10-03
16:46 | 2024-10-03
16:41 | 2024-10-03
16:30 | 2024-10-03
16:10 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24