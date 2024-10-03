عن اغتيال نصرالله وإعادة الحسابات.. هذا ما قاله فضل الله

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، مساء اليوم، الى ان اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ترك تأثيرا عكسيا على العدو بتحفيز المقاومين.



ولفت فضل الله في حديثه لـ"الجزيرة" الى ان "العدو الإسرائيلي يتخبط على الحدود والوضع سيجبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على اعادة الحسابات".

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كما أكد ان "القرار هو الصمود والمواجهة ومنع العدو من تحقيق أهدافه"، مشيراً الى ان "المقاومة تستهدف التجمعات الإسرائيلية داخل المستوطنات". ولفت فضل الله في حديثه لـ"الجزيرة" الى ان "العدو الإسرائيلي يتخبط على الحدود والوضع سيجبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على اعادة الحسابات".كما أكد ان "القرار هو الصمود والمواجهة ومنع العدو من تحقيق أهدافه"، مشيراً الى ان "المقاومة تستهدف التجمعات الإسرائيلية داخل المستوطنات".