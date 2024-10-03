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لبنان

"الوطني الحر": لتنفيذ خطة طوارئ تربوية تعليمية متعددة السيناريوهات

Lebanon 24
03-10-2024 | 15:04
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عقد المجلس الأعلى للتربية في "التيار الوطنيّ الحّر" اجتماعًا طارئاً اليوم الخميس، برئاسة رئيس التيّار النائب جبران باسيل.

 
خلال اللقاء، تداول المجتمعون بـ "العدوان الاسرائيليّ الوحشيّ على لبنان، وآثاره على الصعد كافّة، وبخاصة قطاع التربية. 
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ودعا المجلس حكومة تصريف الأعمال الى "الإرتقاء الى مستوى الأزمة الكبرى الّتي يمرّ بها الوطن، والقيام بما يلزم لاستقبال مواطنينا الهاربين من براثن العدو والساعين الى ملاذٍ آمنٍ في ربوع وطنهم الجريح، وتأمين حاجاتهم الحياتيّة بما يحفظ كرامتهم الوطنيّة".
 
وثمّن المجلس "جهود وزيري التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعيّة، وجهود موظّفي هاتين الوزارتين، وتحمّلهما مسؤوليّة كبرى في زمن الأزمات، واضطلاعهما بمهمّة الطوارئ".
 
ودعا كل الوزارات والمؤسسات المعنية الى "مؤازرة الوزارتين في تأمين المقومات الحياتية لمراكز الإيواء والّتي هي في معظمها من المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة".
 

وشّدد المجلس على "استكمال العام الدراسي، ودعم المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة لتتمكن من تأمين التعليم لجميع اللبنانيين من دون استثناء، وتنفيذ خطة طوارئ تربوية تعليمية متعددة السيناريوهات من التعليم الحضوريّ إلى التعليم المدمج الى التعليم من بعد، بحسب ما تسمح به ظروف كل مؤسسة تعليمية، والتنسيق في ما بين المؤسسات التربوية، بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي، لاستقبال تلامذة المدارس المعتمدة كمراكز إيواء في المدارس المفتوحة واعتماد أكثر من دوام دراسي". 
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