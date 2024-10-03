اليكم مهمات عناصر الدفاع المدني اليوم

أعلن الدفاع المدني في بيان مساء اليوم، عن مهمات عناصر المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات المنفذة منذ الساعة ٨،٠٠ من صباح اليوم الخميس الواقع في ٣-١٠-٢٠٢٤ ولغاية الساعة.

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وجاء في نشرة المهمات اليوم:





كسروان:

- الكشف على المنزل المستهدف في المعيصرة ونقل جريحين الى مستشفى البوار الحكومي



قضاء عاليه:

- إخماد النيران التي اندلعت داخل شقة جراء غارة اسرائيلية في كيفون



ضاحية بيروت الجنوبية :

*إغاثة وانقاذ :

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مساء اليوم محلة المريجة عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اندلعت داخل شقة سكنية وإنقاذ جريح

- نفذ عناصر الدفاع المدني عمليات الإطفاء والبحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في الشياح. وقد أسفرت العمليات التي نفذها عناصر الدفاع المدني عن :

- رفع الركام للتمكن من تسهيل عمليات الإغاثة ونقل الجرحى والشهداء

- انتشال جثمان شهيد

- نقل جريحين من الموقع المستهدف الى المستشفى

اطفاء:

- إخماد النيران في خزانات مازوت وداخل مستودع في حي ماضي

- إخماد النيران داخل مستودع بمحاذاة مجمع المجتبى

- إخماد حريق مستودع للادوات المنزلية في اسفل مبنى سكني في شارع عبد النور

- إخماد حريق مجمع سكني ومستودع في حارة حريك

- اخماد حريق مستودع في مجمع اليمني

- إخماد النيران داخل الشقق والمحلات في شارع عنتر كركي -الغبيري

- إخماد حريق في محلة الكفاءات

إسعاف :

- نقل جريح من حارة حريك الى المستشفى

- نقل موظف عملاني من عديد مركز الغبيري ١ الى المستشفى ليعالج من ضيق في التنفس أصيب به اثناء إخماد حريق الشياح

- نقل احد المتطوعين من عديد مركز حارة حريك الى مستشفى سانت تريز ليعالج من اصابة تعرض لها خلال اخماد حريق مستودع وراء مجمع المجتبى وهو بحال جيدة.

خدمات عامة:

- اعادة فتح الطرقات التي قطعت بسبب الغارات الإسرائيلية على شارع ابو طالب - حارة حريك



محافظة النبطية:

إطفاء :

- منازل عدد ٢

- محلات عدد ١

إغاثة وانقاذ :

- انتشال جثامين ٤ شهداء وإنقاذ جريحين





قضاء صور:

- إخماد النيران التي اندلعت داخل مبنى مؤلف من طابقين استهدفته غارة إسرائيلية في جويا وانتشال جثامين ٣ شهداء ونقلهم بواسطة جهات أخرى.

-اجلاء مواطنة وطفلها في محلة الحوش

-اخماد حريق منزلين

-اخماد حريق اعشاب



محافظة بعلبك :

إطفاء

- سيارة (بيك اب) عدد ١

- منازل (عدد ١)



خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.