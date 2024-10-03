مسؤول كبير في حزب الله.. إسرائيل تزعم إغتيال هذا القائد

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وذكر الجيش في بيان: "ينفذ مقاتلو الفرق القتالية للواء جولاني تحت قيادة الفرقة 36 خلال آخر 24 ساعة أعمال قتالية برية مركزة في جنوب لبنان، حيث تقوم القوات بتدمير الوسائل القتالية والمنشآت العسكرية وتقضي على مسلحين بالاشتباكات وبغارات جوية".وأضاف البيان: "في إطار عمل مشترك للواء جولاني وسلاح الجو تمت مهاجمة مبنى عسكري مكث فيه قادة لمنظمة حزب الله، مسؤول الحزب الله عن منطقة القتال بالإضافة إلى قائد قوات الهندسة ومسؤول الصواريخ لحزب الله في المنطقة".وتابع الجيش: "في إطار هجمة أخرى رصدت القوات حركات مشبوهة لقوات معادية داخل مبنى عسكري، حيث وجهت قطعة جوية لسلاح الجو وتمت مهاجمة المبنى والقضاء على المسلحين خلال دقائق معدودة. كما تمكنت القوات خلال مداهماتها في جنوب لبنان من تحديد وضبط وسائل قتالية ومعدات عسكرية، ومنها أسلحة ووسائل استطلاع".هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اغتيال قائد منطقة مزارع شبعا في "حزب الله" خضر الشهابية.وتحدث الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الخميس عن استهدافه أهدافا تابعة لاتصالات واستخبارات "حزب الله" في بيروت.وتأتي هذه العمليات العسكرية في سياق تصاعد التوترات، حيث تشهد منطقة جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بدء عملية برية داخل الأراضي اللبنانية.