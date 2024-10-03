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لبنان

في غارة على البياضة.. إصابة عدد من جنود الجيش

Lebanon 24
03-10-2024 | 15:36
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أصيب عدد من جنود الجيش في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مركزهم في البياضة في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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