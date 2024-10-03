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لبنان

بيان جديد لحزب الله عن العبوات التي استهدفت الجيش الاسرائيلي.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
03-10-2024 | 15:46
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نقل الاعلام الحربي في حزب الله عن ضابط ميداني في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية ان العبوات التي فجّرها عناصر الحزب اليوم الخميس 03-10-2024 بقوات النخبة الإسرائيلية التي حاولت التقدم في خراج بلدتي مارون الراس ويارون، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابط وجندي، هي عبوات زُرِعَت حديثًا بناءً لرصد ومتابعة المجاهدين لتحركات العدو، وبعضها زُرِع في الساعات الأخيرة قبل التفجير.
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