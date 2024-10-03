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لبنان

خبر مفبرك عن تهديد مبنى في انطلياس.. والقوى الأمنية تحذر

Lebanon 24
03-10-2024 | 15:58
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اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تحذيرًا لسكّان أحد المباني في أنطلياس بضرورة المغادرة كونه سيتعرّض لقصف من طائرات العدوّ الإسرائيلي، وتم توزيع صورة محددة فيها المبنى والمسافة التي يجب الابتعاد عنها، مما أدّى إلى بثّ الذّعر في نفوس المواطنين ودفعهم إلى مغادرة منازلهم خوفًا على حياتهم.
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بنتيجة المتابعة، من قبل فصيلة انطلياس، تبيّن أن هذا الخبر مفبرك وعار من الصحّة، والتحقيق جار مع المشتبه فيها بإرسالها هذه الصورة إلى سكّان المبنى المذكور، ونشرها فيما بعد.
إنّ قوى الأمن تؤكّد أنّها ستعمل على ملاحقة مطلقي الشائعات المغرضة الهادفة إلى بثّ الذعر في نفوس المواطنين، وتوقيفهم.
وتكرّر الطلب بضرورة التحلّي بالمسؤوليّة الوطنية في هذه الفترة الدقيقة والحسّاسة التي يمرّ بها الوطن.
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