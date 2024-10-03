عراقجي يصل غداً الى بيروت

Advertisement

يصل وزير الخارجية الإيرانية، الدكتور عباس عراقجي، الى بيروت، صباح غد عند الساعة العاشرة صباحاً، وعلى جدول لقاءاته يزور رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي في السرايا الكبيرة، ومن ثم يلتقي، في الثانية بعد الظهر، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.