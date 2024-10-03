بصلية صاروخية.. هذا ما استهدفه حزب الله مساء اليوم

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اعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفت عند الساعة 10:20 من مساء يوم الخميس 3-10-‌‏2024 موقع البغدادي بصلية صاروخية.‏وعند الساعة 09:50 من مساء يوم الخميس 3-10-‌‏2024 استهدفوا منطقة الثغرة وخلة الخنافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية ‏صاروخية.‏