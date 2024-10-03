كلاس: المنشآت الرياضيّة مراكز استضافة ومساعدات لوجستيّة لخدمة أهلنا

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اجرى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور جورج كلّاس، يرافقه مسؤول ملف الشباب والرياضة الدكتور ماهر ضناوي بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جولة تفقديّة للمنشآت الرياضيّة في منطقة الشمال حيث عاين المدينة الكشفيّة في سمار جبيل واطلع على أقسامها و حاجاتها والكلفة اللاّزمة لتشغيلها وجعلها صالحة للإستضافة بما يحافظ على كرامة الإنسان وتوفر الحاجات الأساسيّة التي تؤمن سلامة العيش في هذه الظروف الاستثنائيّة التي يتعرض لها لبنان.كما وتمّ الاجتماع مع وفد من قيادة الجيش في منطقة جبيل للتنسيق في عمل مشترك في المدينة الكشفية وعرض المقترحات اللاّزمة.بعدها إنتقل كلاس يرافقه ضناوي إلى مدينة طرابلس حيث عاين ملعب طرابلس الأولمبيّ واطلع على منشآته وأقسامه والقاعات التابعة له ووضع المدرجات والقاعات والملاعب والمكاتب الإداريّة والماء والكهرباء والإنارة.ومن ثمّ انتقل إلى زيارة القاعة الـرياضيّة في الميناء، التي تعتبر أيقونة الملاعب الرياضيّة و أعطى توجيهاته بوجوب الحفاظ على مستواها الفنيّ و دعم تقدمها.وفي تصريح له من طرابلس وجَّه الوزير كلاس نداء إلى الاتحادات والأنديّة الرياضيّة والجمعيّات الكشفيّة "لبذل قصارى جهودها للتضامن مع أهلنا وتقديم كلّ ما يمكن لتعزيز روحيّة التضامن اللبنانيّ والروح الرياضيّة والكشفيّة".ووضع كلاس إمكانات الوزارة بتصرف منسق هيئة الطوارئ والكوارث في مجلس الوزراء الوزير ناصر ياسين، خدمة لمخطط الهيئة وعملها الاغاثي.