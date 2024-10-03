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لبنان

ليلة عنيفة جديدة على الضاحية الجنوبية.. سلسلة غارات اسرائيلية والدخان يغطي سماء المنطقة

Lebanon 24
03-10-2024 | 16:46
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شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت محيط اوتوستراد السيد هادي نصرالله وتحديداً منطقة برج البراجنة.
وادت الغارات الى اندلاع حرائق كبيرة ما ادى الى ارتفاع سحب الدخان في المنطقة.
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وكان قد وجّه الجيش الإسرائيلي، ما سماه إنذاراً عاجلاً إلى السكان المتواجدين في حي برج البراجنة.
 
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