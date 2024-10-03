هذه حصيلة الغارات على النبطية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن غارات للعدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على محافظة النبطية أدت إلى استشهاد 19 شخصا وإصابة 52 بجروح.

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