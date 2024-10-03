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لبنان

هذه حصيلة الغارات على النبطية خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
03-10-2024 | 16:58
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن غارات للعدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على محافظة النبطية أدت إلى استشهاد 19 شخصا وإصابة 52 بجروح.
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