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لبنان

"حزب الله" استهدف شرق حيفا بصاروخ "فادي 2"

Lebanon 24
03-10-2024 | 17:15
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أعلن الاعلام الحربي في "حزب الله" أنه وفي إطار سلسلة عمليات "خيبر" ورداً على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صلية من صواريخ فادي "2" التي استهدفت قاعدة "ناشر" شرق حيفا.
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