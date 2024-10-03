"حزب الله" استهدف شرق حيفا بصاروخ "فادي 2"

أعلن الاعلام الحربي في "حزب الله" أنه وفي إطار سلسلة عمليات "خيبر" ورداً على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صلية من صواريخ فادي "2" التي استهدفت قاعدة "ناشر" شرق حيفا.

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